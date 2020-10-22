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Источник: Сарри не возглавит «Фиорентину»

18:11
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Бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри не заинтересован в работе в «Фиорентине». В последние месяцы между тренером и клубом не было никаких переговоров, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сарри имеет на руках действующий контракт с «Ювентусом», рассчитанный до 2022 года. Таким образом, вплоть до официального расторжения контракта с «Юве» Сарри не имеет права работать в другом клубе Италии.

Напомним, 61-летний Сарри фактически находится без работы с августа 2020 года.

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