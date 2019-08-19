Источник: Роналду заплатил 375 тысяч долларов женщине, которая обвинила его в сексуальном насилии

Адвокаты нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду заплатили американке Кэтрин Майорге 375 тысяч долларов за молчание, сообщает TMZ. По данным источника, эту сумму португальский игрок передал Майорге за молчание. Напомним, что Майорга обвинила Роналду в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 2010 году. Однако нынешним летом обвинения были сняты из-за нехватки доказательств.

Тем не менее, адвокаты Роналду заплатили Майорге. При этом подчеркивается, что эта выплата не означает, что португалец признает вину. Он ее сделал для того, чтобы Майорга не обсуждала судебный процесс в СМИ.