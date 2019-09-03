Источник: Роналду составил завещание и включил в него свою девушку

Форвард «Ювентус» Криштиану Роналду составил завещание, сообщает As. Он включил в него свою девушку Джорджину Родригес.

Сообщается, что футболист отправился в Лиссабон, где и составил документ. Он предусматривает, что Родригес сможет полностью распоряжаться капиталом спортсмена в случае его смерти. Ранее в СМИ появились сообщения о ее беременности.

Состояние спортсмена на данный момент составляет около 300 миллионов евро и продолжает расти благодаря его многочисленным бизнес-проектам. Издание указывает, что португалец уже составлял завещание в 2017 году. Теперь же он решил внести в него изменения.

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