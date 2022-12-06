Источник: Роналду с помощью адвокатов намерен добиться выплаты 20 миллионов евро со стороны «Ювентуса»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду готов задействовать своих адвокатов, чтобы добиться выплаты 20 миллионов евро от «Ювентуса», сообщает The Sun.

Эта сумма полагается 37-летнему футболисту за то, что он согласился на снижение зарплаты в период пандемии.

Летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт зарплату в 31 миллион евро в год.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» заключили с форвардом частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 миллионов евро даже в случае его ухода. Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.

В конце 2022 года совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.