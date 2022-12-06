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Источник: Роналду с помощью адвокатов намерен добиться выплаты 20 миллионов евро со стороны «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду в составе «Ювентуса».
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду готов задействовать своих адвокатов, чтобы добиться выплаты 20 миллионов евро от «Ювентуса», сообщает The Sun.

Эта сумма полагается 37-летнему футболисту за то, что он согласился на снижение зарплаты в период пандемии.

Летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт зарплату в 31 миллион евро в год.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» заключили с форвардом частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 миллионов евро даже в случае его ухода. Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.

В конце 2022 года совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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