Источник: Роналду не получит штраф за поведение после замены в матче с «Миланом»

«Ювентус» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за то, что он уехал со стадиона до конца матча 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает сообщает Goal.com со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, за подобное нарушение внутреннего устава клуба Роналду должен быть наказан крупным денежным штрафом. Однако руководство «Ювентуса» приняло решение не следовать правилам и не будет штрафовать 34-летнего португальца.

Форвард покинул поле на 55-й минуте встречи. Уходя с газона, он обозвал главного тренера Маурицио Сарри, после чего направился в раздевалку, не пожав ему руку.

Роналду покинул стадион, не дождавшись финального свистка. Сарри после матча объяснил, что нападающий выступал с травмой колена. Тренер отметил, что не хотел усугублять его повреждение.

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