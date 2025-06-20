Источник: «Рома» нацелилась на бразильца, которым интересовался «Зенит»
La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Рома» заинтересована в услугах правого защитника «Фламенго» Уэсли.
21-летний бразилец заинтересовал нового тренера «Ромы» Джанпьеро Гасперини тогда, когда тот работал в «Аталанте».
Трансферная стоимость игрока, по мнению издания, составляет около 20 миллионов евро. При этом 70 процентов прав на него принадлежат «Фламенго», а 30 — агентам игрока.
Помимо этого «Рома» проявляет интерес еще к одному бразильцу — экс-форварду «Зенита» Юри Алберто из «Коринтианса». Его трансферная стоимость также составляет около 20 миллионов евро, а в числе претендентов на него значатся «Эвертон» и мадридский «Атлетико».
