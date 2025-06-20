Футбол
20 июня 2025, 13:15

Источник: «Рома» нацелилась на бразильца, которым интересовался «Зенит»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Рома» заинтересована в услугах правого защитника «Фламенго» Уэсли.

21-летний бразилец заинтересовал нового тренера «Ромы» Джанпьеро Гасперини тогда, когда тот работал в «Аталанте».

Трансферная стоимость игрока, по мнению издания, составляет около 20 миллионов евро. При этом 70 процентов прав на него принадлежат «Фламенго», а 30 — агентам игрока.

Помимо этого «Рома» проявляет интерес еще к одному бразильцу — экс-форварду «Зенита» Юри Алберто из «Коринтианса». Его трансферная стоимость также составляет около 20 миллионов евро, а в числе претендентов на него значатся «Эвертон» и мадридский «Атлетико».

Милинкович-Савич может перейти в «Наполи»

«Лацио» может подписать Николаса Гонсалеса
