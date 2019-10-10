Источник: Раньери — фаворит на должность главного тренера «Сампдории»
21:53
Клаудио Раньери может возглавить «Сампдорию». 67-летний специалист является фаворитом на вакантную должность главного тренера клуба, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Помимо Раньери рассматривается кандидатура экс-тренера «Интера» и «Фиорентины» Стефано Пиоли.
Раньери выиграл чемпионат Англии с «Лестером». Ранее он также тренировал «Рому», «Фулхэм», «Нант», «Монако», «Интер», «Ювентус», «Парму», «Валенсию», «Челси», «Атлетико», «Фиорентину», «Наполи», «Кальяри» и сборную Греции.
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