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Источник: Раньери — фаворит на должность главного тренера «Сампдории»

21:53
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Клаудио Раньери может возглавить «Сампдорию». 67-летний специалист является фаворитом на вакантную должность главного тренера клуба, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Помимо Раньери рассматривается кандидатура экс-тренера «Интера» и «Фиорентины» Стефано Пиоли.

Раньери выиграл чемпионат Англии с «Лестером». Ранее он также тренировал «Рому», «Фулхэм», «Нант», «Монако», «Интер», «Ювентус», «Парму», «Валенсию», «Челси», «Атлетико», «Фиорентину», «Наполи», «Кальяри» и сборную Греции.

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