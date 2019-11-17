Источник: Ракитич хочет перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Ювентус», сообщает Sport.es.

По сведениям издания, 31-летний хорват хочет перейти в туринский клуб из-за его убедительного проекта. При этом переход сможет произойти только после того, как «Ювентус» продаст кого-то из полузащитников. Вероятным кандидатом является Блез Матюиди, у которого заканчивается контракт летом 2020 года.

«Барселона» намерена выручить за Ракитича не менее 35 млн евро.

Хорватский полузащитник в текущем сезоне принял участие в семи играх ла лиги, но ни разу не провел на поле 90 минут.