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Источник: Ракитич хочет перейти в «Ювентус»

16:13

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Ювентус», сообщает Sport.es.

По сведениям издания, 31-летний хорват хочет перейти в туринский клуб из-за его убедительного проекта. При этом переход сможет произойти только после того, как «Ювентус» продаст кого-то из полузащитников. Вероятным кандидатом является Блез Матюиди, у которого заканчивается контракт летом 2020 года.

«Барселона» намерена выручить за Ракитича не менее 35 млн евро.

Хорватский полузащитник в текущем сезоне принял участие в семи играх ла лиги, но ни разу не провел на поле 90 минут.

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