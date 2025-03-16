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16 марта 2025, 08:25

Источник: Пулишич продлит контракт с «Миланом» до 2029 года

Руслан Минаев

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич согласился продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний американец подпишет соглашение до 2029 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027-го.

В этом сезоне Пулишич провел за «Милан» 38 матчей, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

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Кристиан Пулишич
ФК Милан
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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