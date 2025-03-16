Источник: Пулишич продлит контракт с «Миланом» до 2029 года

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич согласился продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний американец подпишет соглашение до 2029 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027-го.

В этом сезоне Пулишич провел за «Милан» 38 матчей, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.