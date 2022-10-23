Источник: президент «Фиорентины» пытался сломать дверь раздевалки после поражения от «Интера»

«Фиорентина» в матче 11-го тура чемпионата Италии уступила «Интеру» — 3:4.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «фиалок» Рокко Коммиссо, расстроенный пропущенным голом в добавленное время, пытался сломать дверь раздевалки на стадионе миланского клуба. Также сообщается, что гендиректор «Фиорентины» Джо Бароне на повышенных тонах общался с гендиректором «Интера» Джузеппе Мароттой в VIP-зоне.

«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).