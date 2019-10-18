Источник: Пиоли наладил атмосферу в «Милане»

Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли наладил атмосферу в команде, сообщает Tuttosport. На занятиях футболисты постоянно улыбаются, равно как и сам 53-летний специалист. Пиоли старается отвлечь игроков от турнирных проблем в преддверии матча 8-го тура с «Лечче».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в семи матчах. Пиоли пришел на тренерский пост вместо Марко Джампаоло, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Пиоли ранее тренировал «Интер», также он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».