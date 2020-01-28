Sky Italia сообщает, что «Милан» намерен совершить акцию в память о трагически погибшем баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

По словам издания, перед началом матча 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» на стадионе «Сан-Сиро» будет устроена минута молчания в честь Брайанта. Коби Брайант жил в Италии с 6 до 13 лет, он являлся поклонником «Милана», а в 2013 году посещал клубную базу.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.