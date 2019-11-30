Источник: Пеллегрини продлит контракт с «Ромой» в 2020 году

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продлит контракт, сообщают итальянские СМИ. Это должно произойти в 2020 году.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, футболист готов остаться в команде надолго. Он мечтает однажды стать капитаном команды, как Франческо Тотти.

23-летний Лоренцо Пеллегрини в текущем сезоне провел девять матчей за «Рому» и сделал семь результативных передач.

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