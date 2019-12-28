Источник: Никола уже приступил к работе с «Дженоа»

Тренер Давиде Никола, который фактически сменил Тиагу Мотту на посту главного тренера «Дженоа», уже находится на тренировочной базе «грифонов». Однако официального назначения ему придется ждать до тех пор, пока клуб не решит вопрос с увольнением его предшественника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По правилам, установленным в итальянском футболе, у клуба на контракте не может быть одновременно трех тренеров, а у «Дженоа» по-прежнему действуют соглашения с Моттой и его предшественником Аурелио Андреаццоли.

Соглашение с Николой будет рассчитано до конца сезона и будет автоматически продлено, если 46-летний специалист спасет аутсайдера серии А от вылета.