Источник: «Наполи» предложил Кварацхелии контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год

Стало известно, какие условия «Наполи» предлагает вингеру Хвиче Кварацхелии по новому контракту.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб возобновил работу над продлением контракта футболиста, который будет рассчитан до 2029 года.

По информации журналиста Экрема Конура, неаполитанцы предложили Кварацхелии соглашение с зарплатой 6 миллионов евро в год. Стороны продолжают обсуждать размер отступных, клуб настаивает на сумме в 100 миллионов евро.

Хвича выступает за «Наполи» с июля 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го. В нынешнем сезоне 23-летний грузин забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 18 матчей во всех турнирах.