Источник: «Наполи» предложил контракт Ибрагимовичу

«Наполи» предложил нападающему Златану Ибрагимовичу 18-месячный контракт, сообщает урналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его сведениям, президент клуба Аурелио Де Лаурентис планирует изменения в команде и серьезно относится к привлечению 38-летнего шведа. На следующей неделе должна появится ясность в возможном переходе.

Ибрагимович уже выступал в Италии за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

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