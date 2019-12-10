Источник: «Наполи» предложил контракт Ибрагимовичу
10:23
«Наполи» предложил нападающему Златану Ибрагимовичу 18-месячный контракт, сообщает урналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.
По его сведениям, президент клуба Аурелио Де Лаурентис планирует изменения в команде и серьезно относится к привлечению 38-летнего шведа. На следующей неделе должна появится ясность в возможном переходе.
Ибрагимович уже выступал в Италии за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
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