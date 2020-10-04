Источник: «Наполи» не запрещали лететь на матч с «Ювентусом»

Информация о запрете со стороны властей Неаполя на вылет «Наполи» в Турин на игру с «Ювентусом» является недостоверной, утверждает информационное агентство ANSA. Ранее стало известно, что команда не отправилась на матч. У неаполитанцев коронавирусом заразились два игрока: Петр Зелински и Эльиф Эльмас. Также положительный тест сдал сотрудник клуба.

Если информация агентства верна, а команда так и не прибудет на матч, то гостям по регламенту должны засчитать поражение. «Ювентус» ранее заявил, что прибудет на матч при любом развитии событий. Заявления от неаполитанцев пока не последовало.

Матч третьего тура чемпионата Италии между «Юве» и «Наполи» должен начаться в 21.45 по московскому времени. Ранее в серии А заявили, что игра не будет перенесена. Согласно регламенту, если в команде остались 13 здоровых игроков, включая одного вратаря, то матч должен пройти в запланированный срок.