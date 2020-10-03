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Источник: «Наполи» не пускают в Турин, матч с «Ювентусом» может не состояться

21:03
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Служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин на матч 3-го тура серии A против «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Отмечается, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Ранее стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.

Скорее всего, игра будет перенесена.

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