Источник: «Наполи» не пускают в Турин, матч с «Ювентусом» может не состояться

Служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин на матч 3-го тура серии A против «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Отмечается, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Ранее стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.

Скорее всего, игра будет перенесена.