19 марта, 17:53

Источник: «Наполи» хочет приобрести восемь новых футболистов

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Наполи» намерен приобрести восемь новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Николо Скира в социальных сетях.

По данным источника, клуб планирует купить нового вратаря, крайнего защитника, двух центральных защитников, центрального полузащитника, одного или двух вингеров для замены Хвичи Кварацхелии, перешедшего в «ПСЖ», а также нападающего в качестве подмены Ромелу Лукаку.

Сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» с 64 очками. «Наполи» занимает второе место с 61 очком. За ними следует «Аталанта» с 58 очками. В топ-5 также входят «Болонья» и «Ювентус» с 53 и 52 очками соответственно.

 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
7
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
8
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
10
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
11
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
12
 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
13
 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
14
 Парма 5 1 2 2 3-6 5
15
 Торино 5 1 1 3 2-10 4
16
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
17
 Верона 5 0 3 2 2-8 3
18
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
19
 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
20
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 - : -
4.10 16:00
Лацио – Торино
 - : -
4.10 16:00
Парма – Лечче
 - : -
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 3
П
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 3 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
