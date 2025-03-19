Источник: «Наполи» хочет приобрести восемь новых футболистов

«Наполи» намерен приобрести восемь новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Николо Скира в социальных сетях.

По данным источника, клуб планирует купить нового вратаря, крайнего защитника, двух центральных защитников, центрального полузащитника, одного или двух вингеров для замены Хвичи Кварацхелии, перешедшего в «ПСЖ», а также нападающего в качестве подмены Ромелу Лукаку.

Сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» с 64 очками. «Наполи» занимает второе место с 61 очком. За ними следует «Аталанта» с 58 очками. В топ-5 также входят «Болонья» и «Ювентус» с 53 и 52 очками соответственно.