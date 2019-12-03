Источник: Мультимиллиардер Арно интересуется покупкой «Милана»

Французский магнат Бернар Арно интересуется покупкой «Милана», сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, владелец модного дома Louis Vuitton, чье состояние оценивается в 107 млрд долларов, все еще намерен купить миланский клуб. Продажа ожидается из-за долгов «Милана» и неудовлетворительного выступления в серии А.

Ранее его сын Антуан, который является мужем супермодели Натальи Водяновой, заявил, что его отец не собирается приобретать «Милан».