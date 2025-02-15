Источник: «Милан» готов выкупить Уокера у «Манчестер Сити»

Правый защитник Кайл Уокер положительно оценивает начальный опыт в «Милане» и выражает желание продолжить карьеру в итальянском клубе, который арендовал его у «Манчестер Сити» в январе прошлого года, сообщает Николо Скира в социальных сетях.

По данным источника, у «Милана» есть возможность выкупить Уокера у «Манчестер Сити» за 5 миллионов евро. Клуб может попросить о небольшой скидке на трансфер.

В текущем сезоне 34-летний Уокер участвовал в 22 матчах без результативных действий. 18 матчей защитник провел за «Манчестер Сити» и 4 матча за «Милан». Его контракт с английским клубом действует до лета 2026 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.