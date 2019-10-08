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Источник: «Милан» уволил Джампаоло и назначил Пиоли

11:47
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Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло был уволен, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Новым тренером станет Стефано Пиоли.

Официально информация пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что основным кандидатом был Лучано Спаллетти, но он не смог достичь договоренности о расторжении контракта с «Интером».

53-летний Стефано Пиоли также ранее тренировал «Интер», он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в десяти матчах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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