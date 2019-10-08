Источник: «Милан» уволил Джампаоло и назначил Пиоли

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло был уволен, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Новым тренером станет Стефано Пиоли.

Marco Giampaolo has been fired by AC Milan. The new manager is going to be Stefano Pioli (former Fiorentina and Inter coach). ? #Milan @SkySport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2019

Официально информация пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что основным кандидатом был Лучано Спаллетти, но он не смог достичь договоренности о расторжении контракта с «Интером».

53-летний Стефано Пиоли также ранее тренировал «Интер», он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в десяти матчах.

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