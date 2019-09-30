Источник: «Милан» рассматривает кандидатуру Венгера на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Милан». Итальянский клуб рассматривает 69-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на эту должность, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Также в шорт-лист «россонери» входят Клаудио Раньери, Лучано Спаллетти и Массимилиано Аллегри.

В настоящее время пост главного тренера «Милана» занимает Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось, что Венгер станет техническим директором Международной федерации футбола. Он будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по другим сферам игры.

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