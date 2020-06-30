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Источник: «Милан» хочет заполучить Алексея Миранчука. Лаксальт может стать частью сделки

30 июня 2020, 18:54
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук снова попал в сферу интересов «Милана». Предполагается, что россиянин подходит трансферной политике миланцев по цене, возрасту и игровым данным.

Итальянский клуб готов оформить трансфер россиянина и включить в сделку защитника Диего Лаксальта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

Лаксальт готов переехать в Россию. Также сообщается, что «Краснодар» и «Спартак» тоже связывались с «Миланом» относительно приобретения 27-летнего уругвайца.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче РПЛ, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

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