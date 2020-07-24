Источник: «Милан» готов рассмотреть вариант с обменом Лаксальта на Миранчука. От итальянского клуба потребуют доплату

«Милан» остается в числе претендентов на полузащитника «Локомотива» Алексей Миранчука, сообщает MilanNews.it со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Частью сделки может стать защитник Диего Лаксальт. Однако этот вариант будет рассматриваться только после завершения сезона в серии А.

Также речь не идет об обмене один на один. «Россонери» придется еще доплатить за трансфер Миранчука.

27-летний Лаксальт в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.