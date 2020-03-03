Источник: «Милан» готов продать Доннарумму

«Милан» рассматривает возможный вариант продажи голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. На 21-летнего итальянца претендуют «ПСЖ», «Реал» и «Челси», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Агент голкипера Мино Райола уже провел встречи с представителями заинтересованных клубов. Доннарума хочет получать по новому контракту 8 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение вратаря с «Миланом» рассчитано до лета 2021 года. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

В этом сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 33 гола.