Источник: «Милан» договорился о переходе Мейте

Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте близок к переходу в «Милан», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, стороны согласовали все детали сделки. В пятницу игрок отправится в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Сумма трансфера составит 9-10 миллионов евро.

26-летний француз в текущем сезоне провел 16 матчей за «Торино» и забил один мяч при одной голевой передаче.