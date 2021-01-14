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Источник: «Милан» договорился о переходе Мейте

22:00
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Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте близок к переходу в «Милан», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, стороны согласовали все детали сделки. В пятницу игрок отправится в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Сумма трансфера составит 9-10 миллионов евро.

26-летний француз в текущем сезоне провел 16 матчей за «Торино» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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