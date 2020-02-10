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Источник: Мертенс хочет зарплату в 7,5 миллионов евро, «Наполи» такая сумма не устраивает

21:32
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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс зашел в тупик с руководством клуба по продлению контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 32-летний бельгиец хочет зарплату в 7,5 млн евро, тогда как клуб готов только на 4 млн евро плюс миллион бонусом. Интерес к форварду проявляют «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и, прежде всего, «Челси».

«Челси», как и «Интер», уже пытались уговорить бельгийца перейти в январе, но футболист не хотел уходить зимой.

В текущем сезоне Мертенс провел 18 матчей в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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