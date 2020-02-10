Источник: Мертенс хочет зарплату в 7,5 миллионов евро, «Наполи» такая сумма не устраивает

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс зашел в тупик с руководством клуба по продлению контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 32-летний бельгиец хочет зарплату в 7,5 млн евро, тогда как клуб готов только на 4 млн евро плюс миллион бонусом. И нтерес к форварду проявляют «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и, прежде всего, «Челси».

«Челси», как и «Интер», уже пытались уговорить бельгийца перейти в январе, но футболист не хотел уходить зимой.