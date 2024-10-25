Источник: матч «Милана» и «Болоньи» перенесен из-за непогоды
Матч 9-го тура серии А между «Миланом» и «Болоньей» перенесен из-за дождей и наводнений, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на решение властей. Встреча была запланирована на 26 октября.
Отмечается, что лига рассматривала проведения игры в Эмполи или Комо, но решение по этим городам не было принято.
По данным источника, матч «Болонья» — «Милан» может быть сыгран в апреле 2025 года.
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|5
|2
|1
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|17
|
3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
4
|Милан
|8
|4
|2
|2
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|
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|1
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|
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|
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|
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|
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|8
|2
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|3
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|
15
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|8
|3
|0
|5
|12-15
|9
|
16
|Монца
|8
|1
|4
|3
|8-9
|7
|
17
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
18
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
19
|Лечче
|8
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|
20
|Венеция
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|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|- : -
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|- : -
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|- : -
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
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Матео Ретеги
Аталанта
|8
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|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
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Рафаэл Леау
Милан
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Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
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|
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Патрик Доргу
Лечче
|7
|1
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