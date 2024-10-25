Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:11

Источник: матч «Милана» и «Болоньи» перенесен из-за непогоды

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матч 9-го тура серии А между «Миланом» и «Болоньей» перенесен из-за дождей и наводнений, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на решение властей. Встреча была запланирована на 26 октября.

Отмечается, что лига рассматривала проведения игры в Эмполи или Комо, но решение по этим городам не было принято.

По данным источника, матч «Болонья» — «Милан» может быть сыгран в апреле 2025 года.

ФК Болонья
ФК Милан
Читайте также
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игроки «Пескары» проводят тренировки с повязкой на глазу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 8 6 1 1 15-5 19
2
 Интер 8 5 2 1 17-9 17
3
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
4
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
5
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
6
 Удинезе 8 4 1 3 10-11 13
7
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
8
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
9
 Торино 8 3 2 3 14-14 11
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 8 2 4 2 8-6 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 8 2 3 3 8-13 9
15
 Верона 8 3 0 5 12-15 9
16
 Монца 8 1 4 3 8-9 7
17
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
18
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
19
 Лечче 8 1 2 5 3-18 5
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 19:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
25.10 21:45
Торино – Комо
 - : -
26.10 16:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.10 19:00
Болонья – Милан
 - : -
26.10 21:45
Аталанта – Верона
 - : -
27.10 14:30
Парма – Эмполи
 - : -
27.10 17:00
Лацио – Дженоа
 - : -
27.10 17:00
Монца – Венеция
 - : -
27.10 20:00
Интер – Ювентус
 - : -
27.10 22:45
Фиорентина – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 5
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости