Источник: матч «Милана» и «Болоньи» перенесен из-за непогоды

Матч 9-го тура серии А между «Миланом» и «Болоньей» перенесен из-за дождей и наводнений, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на решение властей. Встреча была запланирована на 26 октября.

Отмечается, что лига рассматривала проведения игры в Эмполи или Комо, но решение по этим городам не было принято.

По данным источника, матч «Болонья» — «Милан» может быть сыгран в апреле 2025 года.