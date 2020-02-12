Источник: Марселино может возглавить «Милан»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Милан», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 54-летний специалист уже провел встречи с представителями клуба Паоло Мальдини и Звонимиром Бобаном. Ранее сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера являются Андрей Шевченко и Ральф Рангник.

Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре 2019 года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

«Милан» после 23 матчей занимает 10-е место в серии А, имея в активе 32 очка.