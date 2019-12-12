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Источник: Льоренте может покинуть «Наполи», им интересуется «Интер»

17:52
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Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 34-летний испанец покинет клуб зимой из-за назначения на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Льоренте может перейти в «Интер», который возглавляет Антонио Конте. Вместе с итальянским специалистом форвард работал в «Ювентусе».

В текущем сезоне Льоренте провел 13 матчей в серии А, в которых забил три гола. В шести встречах Лиги чемпионов испанец забил один гол, не выйдя ни в одном из матчей в старте.

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