Источник: Льоренте может покинуть «Наполи», им интересуется «Интер»

Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 34-летний испанец покинет клуб зимой из-за назначения на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Льоренте может перейти в «Интер», который возглавляет Антонио Конте. Вместе с итальянским специалистом форвард работал в «Ювентусе».