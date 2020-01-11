Источник: Лоботка прибыл в Италию для перехода в «Наполи»

Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Наполи», сообщает Football Italia.

Сообщается, что итальянцы согласились заплатить за 25-летнего словака 20 млн евро плюс бонусы.

Если все пройдет успешно, Лоботка сможет принять участие в матче Кубка Италии против «Перуджи», который пройдет 14 января.

В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в ла лиге и не отметился результативными действиями.