Источник: Лоботка прибыл в Италию для перехода в «Наполи»
13:39
Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Наполи», сообщает Football Italia.
Сообщается, что итальянцы согласились заплатить за 25-летнего словака 20 млн евро плюс бонусы.
Если все пройдет успешно, Лоботка сможет принять участие в матче Кубка Италии против «Перуджи», который пройдет 14 января.
В текущем сезоне Лоботка провел 17 матчей в ла лиге и не отметился результативными действиями.
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