Источник: Конте покинет «Наполи», команду возглавит Аллегри

Антонио Конте в ближайшее время покинет пост главного тренера «Наполи», сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества. Отмечается, что причина разрыва заключается не только в финансовых нюансах, но и других существенных факторах.

С большей вероятностью новым главным тренером «Наполи» станет Массимилиано Аллегри. На 57-летнего специалиста также претендуют «Милан» и «Ювентус», поэтому неаполитанцы хотят подписать тренера в кратчайшие сроки.

Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Под руководством 55-летнего специалиста команда стала чемпионом Италии в сезоне-2024/25.