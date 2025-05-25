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25 мая 2025, 21:13

Источник: Конте покинет «Наполи», команду возглавит Аллегри

Алина Савинова

Антонио Конте в ближайшее время покинет пост главного тренера «Наполи», сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества. Отмечается, что причина разрыва заключается не только в финансовых нюансах, но и других существенных факторах.

С большей вероятностью новым главным тренером «Наполи» станет Массимилиано Аллегри. На 57-летнего специалиста также претендуют «Милан» и «Ювентус», поэтому неаполитанцы хотят подписать тренера в кратчайшие сроки.

Главный тренер &laquo;Наполи&raquo; Антонио Конте.Чемпионство «Наполи» может закончиться античной драмой. Похоже, Конте уже попрощался с тиффози

Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Под руководством 55-летнего специалиста команда стала чемпионом Италии в сезоне-2024/25.

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Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
Массимилиано Аллегри
Серия А
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
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23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
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