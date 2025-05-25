Источник: Конте покинет «Наполи», команду возглавит Аллегри
Антонио Конте в ближайшее время покинет пост главного тренера «Наполи», сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны близки к досрочному прекращению сотрудничества. Отмечается, что причина разрыва заключается не только в финансовых нюансах, но и других существенных факторах.
С большей вероятностью новым главным тренером «Наполи» станет Массимилиано Аллегри. На 57-летнего специалиста также претендуют «Милан» и «Ювентус», поэтому неаполитанцы хотят подписать тренера в кратчайшие сроки.
Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Под руководством 55-летнего специалиста команда стала чемпионом Италии в сезоне-2024/25.
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3
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
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|0-0
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16
|Дженоа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
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|0
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
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|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
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|Интер – Монца
|- : -
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|Парма – Кальяри
|- : -
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|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
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|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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