10 ноября, 13:17

Источник: Конте обсудит с руководством «Наполи» возможный уход из клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антонио Конте.
Фото Reuters

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, 10 ноября 56-летний итальянец встретится с руководством клуба. На встрече стороны обсудят, стоит ли им продолжать сотрудничество.

Конте возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

9 ноября «Наполи» проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Эта потеря очков стала для неаполитанцев третьей подряд — ранее «Наполи» сыграл вничью с «Комо» (0:0) в чемпионате и «Айнтрахтом» (0:0) — в Лиге чемпионов.

С 22 очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

