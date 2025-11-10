Источник: Конте обсудит с руководством «Наполи» возможный уход из клуба

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, 10 ноября 56-летний итальянец встретится с руководством клуба. На встрече стороны обсудят, стоит ли им продолжать сотрудничество.

Конте возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

9 ноября «Наполи» проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Эта потеря очков стала для неаполитанцев третьей подряд — ранее «Наполи» сыграл вничью с «Комо» (0:0) в чемпионате и «Айнтрахтом» (0:0) — в Лиге чемпионов.

С 22 очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.