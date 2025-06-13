Источник: клуб серии А рассматривает кандидатуру Альмейды

Итальянская La Gazzetta dello Sport утверждает, что аргентинский тренер Матиас Альмейда входит в число кандидатов на пост главного тренера «Пизы».

Эту команду только что вывел в серию А Филиппо Индзаги, однако он уже покинул клуб. 51-летний Альмейда попал, по мнению итальянского издания, в шорт-лист «Пизы».

Ранее специалист возглавлял греческий АЕК, а в июне этого года входил в круг кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.