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13 июня 2025, 12:24

Источник: клуб серии А рассматривает кандидатуру Альмейды

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Итальянская La Gazzetta dello Sport утверждает, что аргентинский тренер Матиас Альмейда входит в число кандидатов на пост главного тренера «Пизы».

Эту команду только что вывел в серию А Филиппо Индзаги, однако он уже покинул клуб. 51-летний Альмейда попал, по мнению итальянского издания, в шорт-лист «Пизы».

Ранее специалист возглавлял греческий АЕК, а в июне этого года входил в круг кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

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ФК Пиза
Матиас Альмейда
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