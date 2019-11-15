Источник: «Кавани может вернуться в Италию»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calcionapoli26.it.

Как сообщил агент и брат 32-летнего уругвайца Уолтер Кавани, возвращение форварда в Италию возможно, но не зимой.

Кавани выступал в Италии за «Палермо» и «Наполи» 6 лет.

Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В текущем сезоне нападающий провел 6 матчей в чемпионате Франции и забил 2 гола. Контракт игрока рассчитан до конца сезона.