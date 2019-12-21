Источник: Кальехон отказался продлевать контракт с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон отклонил предложенные клубом условия продления контракта. Как сообщает Corriere dello Sport, «Наполи» предлагал испанцу договор на два года с сохранением зарплаты в районе 3,5 миллиона евро в год. Однако Кальехон хотел повышения оклада как минимум до 4 миллионов евро. Поэтому испанец отказался продлевать договор, а нынешний контракт истекает следующим летом.

Кальехоном интересуются китайские клубы, которые могут воспользоваться ситуацией с контрактом игрока. Испанец играет за «Наполи» с 2013 года. Он провел за команду 324 матча, забил 79 голов.