8 мая, 19:56

Источник: «Интер» и «Ювентус» хотят подписать Доннарумму

Алина Савинова

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб в конце этого или следующего сезона, сообщает журналист и инсайдер Альфредо Педулла.

Как отмечает источник, за 26-летним голкипером пристально следят «Интер» и «Ювентус». Миланский клуб хочет заполучить Доннарумму бесплатно в конце сезона-2025/26 и готов выплачивать футболисту 9 миллионов евро в год.

Клуб из Турина предпочел бы осуществить трансфер этим летом, предложив «ПСЖ» небольшую сумму и Доннарумме зарплату ниже, чем у «Интера».

Голкипер выступает за французский клуб с 2021 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026-го.

  • frunt 2

    а матвейку сафонова хочет подписать зенит.

    09.05.2025

  • Spacewalker

    Воспитаннику Милана в Интер? Впрочем, вспоминая историю ухода Доннарумы из Милана любовью фанов он там и так уже не пользуется. Весь вопрос в деньгах - устроят ли они Доннаруму, ибо насколько помнится из за них он в ПСЖ и ушёл, а тут вроде бы урезание дохода на треть. А тут ещё Ювентус с ещё меньшей суммой. Не факт, не факт. Как советует тут zg уж лучше пусть Сафонова позовут, уж точно не хуже будет, ему 9 лямов вполне наверное хватит:wink:

    09.05.2025

  • zg

    Берите Софу!Он не хуже!А все остальное меньше!))))

    08.05.2025

  • serkonol

    продолжайте писать глупости:smile:

    08.05.2025

  • андрей андреев

    я с вами не общаюсь, не благодарите.

    08.05.2025

  • андрей андреев

    Когда Зоммер повесит перчатки, тогда пусть хотят))) Раньше тут никак не получится. А уж если Интер ушастого выиграет, и подавно. в Ювентусе у нас кто?

    08.05.2025

  • serkonol

    какой возраст у зоммера?)

    08.05.2025

  • А Х

    Не хуже, но старше на десятку

    08.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну хотеть они могут что угодно)

    08.05.2025

  • андрей андреев

    Зоммер ничем не хуже Донны. Наверное, итальянец в серии пенальти сильнее будет.

    08.05.2025

  • А Х

    Сафонов, проснись!)

    08.05.2025

