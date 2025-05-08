Источник: «Интер» и «Ювентус» хотят подписать Доннарумму

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб в конце этого или следующего сезона, сообщает журналист и инсайдер Альфредо Педулла.

Как отмечает источник, за 26-летним голкипером пристально следят «Интер» и «Ювентус». Миланский клуб хочет заполучить Доннарумму бесплатно в конце сезона-2025/26 и готов выплачивать футболисту 9 миллионов евро в год.

Клуб из Турина предпочел бы осуществить трансфер этим летом, предложив «ПСЖ» небольшую сумму и Доннарумме зарплату ниже, чем у «Интера».

Голкипер выступает за французский клуб с 2021 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026-го.