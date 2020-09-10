Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Источник: Игуаин достиг договоренности о расторжении контракты с «Ювентусом»

20:52
Теги:

Нападающий Гонсало Игуаин покидает «Ювентус». Стороны достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

32-летний форвард намерен продолжить карьеру в МЛС. Игуаин уже ведет переговоры с клубом «Интер Майами».

Ранее стало известно, что новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не видит форварда в своей команде. В минувшем сезоне серии А аргентинец провел 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир