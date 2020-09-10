Источник: Игуаин достиг договоренности о расторжении контракты с «Ювентусом»

Нападающий Гонсало Игуаин покидает «Ювентус». Стороны достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

32-летний форвард намерен продолжить карьеру в МЛС. Игуаин уже ведет переговоры с клубом «Интер Майами».

Ранее стало известно, что новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не видит форварда в своей команде. В минувшем сезоне серии А аргентинец провел 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи