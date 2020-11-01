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Источник: хавбек «Лацио» Луис Альберто заболел коронавирусом

18:30
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто заболел коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 28-летний испанец сообщил об этом на Twitch. Ранее игрок пропустил тренировку клуба.

В текущем сезоне Луис Альберто провел 6 матчей, в которых забил один гол.

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