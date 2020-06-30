Источник: Хакими перешел в «Интер»

Защитник Ашраф Хакими перешел из «Реала» в «Интер», сообщает в своем Twitter журналист Фабрисио Романо. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Миланцы заплатят 40 миллионов евро, 5 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2019/20 Хакими выступает за «Боруссию Д». Игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.