Источник: Гвардьола трижды отказал "Ювентусу". Клуб возглавит Сарри

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит "Ювентус", утверждает в своем Твиттере известный итальянский журналист Танкреди Палмери. Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола трижды отказал туринскому клубу.

EXCLUSIVE:

JUVENTUS NEW MANAGER IS MAURIZIO SARRI!



GUARDIOLA REJECTED FOR THIRD TIMES!



English article, all details with Chelsea exit strategy and Manchester City anger:https://t.co/qcBNIkP3bK — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 25 мая 2019 г.

Напомним, ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании текущего сезона. На пост главного тренера "бьянконери" также претендовал Антонио Конте.

Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под руководством итальянца лондонцы заняли 3-е место в чемпионате Англии и вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с "Арсеналом".

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