12:01 | Футбол — Италия

Источник: Гвардьола не встречался со спортивным директором "Ювентуса"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не встречался со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи в Милане, сообщил редактор Corriere dello Sport. По данным источника, каталонский специалист был в Абу-Даби.

Ранее испанский журналист Марио Гаго Уэрта, работающий на радиостанции Onda Cero, сообщил что тренер встретился с Паратичи, но, вероятнее всего, останется в "Сити". Также он указал, что основной причиной визита Гвардьолы в Милан, где он встретился с Паратичи, было благотворительное мероприятие.

 "Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи: чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги. "Ювентус" стал чемпионом Италии. Команду по завершении сезона покинет главный тренер Массимилиано Аллегри.

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