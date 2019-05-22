Источник: Гвардьола не встречался со спортивным директором "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не встречался со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи в Милане, сообщил редактор Corriere dello Sport. По данным источника, каталонский специалист был в Абу-Даби.

Ранее испанский журналист Марио Гаго Уэрта, работающий на радиостанции Onda Cero, сообщил что тренер встретился с Паратичи, но, вероятнее всего, останется в "Сити". Также он указал, что основной причиной визита Гвардьолы в Милан, где он встретился с Паратичи, было благотворительное мероприятие.

"Манчестер Сити" в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи: чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги. "Ювентус" стал чемпионом Италии. Команду по завершении сезона покинет главный тренер Массимилиано Аллегри.

The editor of Corriere dello Sport denies Pep Guardiola met #Juventus' Fabio Paratici in Milan yesterday. "He was in Abu Dhabi" #MCFC https://t.co/caK56TcNEG – footballitalia (@footballitalia) 22 мая 2019 г.

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