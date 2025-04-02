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2 апреля, 18:30

Источник: Гвардиола может возглавить «Милан» в следующем сезоне

Алина Савинова
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Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», может стать новым главным тренером «Милана» с сезона-2025/26, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, назначение 54-летнего тренера в итальянский клуб возможно в случае, если новым спортивным директором красно-черных станет Фабио Паратичи, с которым у Гвардиолы хорошие отношения.

Отмечается, что Паратичи и «Милан» уже достигли устной договоренности о сотрудничестве со следующего сезона. При этом главной кандидатурой на пост нового главного тренера команды пока остается Роберто Де Дзерби из «Марселя».

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в том, чтобы Гвардиола возглавил сборную страны.

Испанец тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027-го.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
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17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
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