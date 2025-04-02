Источник: Гвардиола может возглавить «Милан» в следующем сезоне

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», может стать новым главным тренером «Милана» с сезона-2025/26, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, назначение 54-летнего тренера в итальянский клуб возможно в случае, если новым спортивным директором красно-черных станет Фабио Паратичи, с которым у Гвардиолы хорошие отношения.

Отмечается, что Паратичи и «Милан» уже достигли устной договоренности о сотрудничестве со следующего сезона. При этом главной кандидатурой на пост нового главного тренера команды пока остается Роберто Де Дзерби из «Марселя».

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в том, чтобы Гвардиола возглавил сборную страны.

Испанец тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027-го.