Источник: гендиректор «Болоньи» заразился коронавирусом
Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи заразился коронавирусом, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, Фенуччи был помещен на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус. У функционера на данный момент нет симптомов. Он не находился в прямом контакте с командой, так что это не должно повлиять на проведение сегодняшнего матча серии А против «Лацио».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.