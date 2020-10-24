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Источник: гендиректор «Болоньи» заразился коронавирусом

14:05
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Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи заразился коронавирусом, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, Фенуччи был помещен на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус. У функционера на данный момент нет симптомов. Он не находился в прямом контакте с командой, так что это не должно повлиять на проведение сегодняшнего матча серии А против «Лацио».

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