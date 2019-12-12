Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений перед тем, как согласиться возглавить неаполитанскую команду, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Он заменил Карло Анчелотти.

Специалист отказался возглавить «Валенсию», «Дженоа», «Сампдорию», «Фиорентину», а также команды из России, Греции и Китая. Последним клубом итальянца был «Милан», который он покинул в прошлом сезоне. Также он тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу»

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр