Источник: Гаттузо может возглавить «Наполи»

Бывший полузащитник и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Наполи». Как сообщает Mediaset, руководство неаполитанского клуба хочет пригласить Гаттузо на место главного тренера вместо Карло Анчелотти, которому был предъявлен ультиматум. Если в течение месяца Анчелотти радикально не улучшит результаты команды, он будет отправлен в отставку. В трех последних матчах «Наполи» не побеждал и занимает седьмое место в серии А с 19 очками после 12 туров.

По данным источника, Гаттузо дал предварительное согласие на работу в «Наполи».