Источник: Гаттузо может возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Дженоа». Президент клуба намерен уволить наставника Аурелио Андреаццоли, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Президент «грифонов» Энрико Прециози недоволен работой 65-летнего специалиста, которого пригласил прошедшим летом. В нынешнем сезоне команда в 6 матчах набрала 5 очков и занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, что Гаттузо сейчас находится в России. Ранее сообщалось, что Гаттузо приехал в Москву, так как может возглавить один из российских клубов. По другой информации, он просто примет участие в телевизионной передаче и уедет.

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