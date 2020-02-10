Источник: Гасперини и Спаллетти могут сменить Гаттузо в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, руководство клуба недовольно результатами команды с Гаттузо. В качестве замены рассматриваются главные тренеры «Вероны» Ивану Юричу и «Аталанты» Джану Пьеро Гасперини, а также экс-тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2020 года.

После 23 матчей «Наполи» занимает 11-е место в серии А, имея в активе 30 очков.