Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Источник: Гасперини и Спаллетти могут сменить Гаттузо в «Наполи»

10 февраля 2020, 23:56
Теги:

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, руководство клуба недовольно результатами команды с Гаттузо. В качестве замены рассматриваются главные тренеры «Вероны» Ивану Юричу и «Аталанты» Джану Пьеро Гасперини, а также экс-тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2020 года.

После 23 матчей «Наполи» занимает 11-е место в серии А, имея в активе 30 очков.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир