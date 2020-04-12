Источник: футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей до января 2021

Футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей как минимум до января 2021 года, сообщил спортивный журналист Танкреди Палмери, ссылаясь на источники в правительстве.

Карантин в Италии из-за пандемии коронавируса продлен до 3 мая. Также сообщалось, что 4 мая клубы смогут возобновить тренировки. В случае, если чемпионат возобновится 31 мая, его можно будет завершить 12 июля. Соревнования в еврокубках в таком случае завершатся позже, так как в УЕФА хотят в первую очередь закончить все национальные чемпионаты.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.